San Marino. Stewarding: esperienza formativa a Roma per i Responsabili della FSGC

Importante esperienza formativa all’Olimpico di Roma per i Responsabili dei servizi di Stewarding ed Hospitality della Federcalcio di San Marino. Grazie alla disponibilità della FIGC, i capo-servizio Nicola Casadei, Ivan Maiani, Loredana De Biagi ed Arnaldo Gambi hanno potuto prendere visione delle procedure applicate dagli omologhi della Federcalcio azzurra in occasione della recente partita di Qualificazione agli Europei di Germania 2024 tra Italia e Macedonia del Nord. Affiancamento utile per acquisire metodi professionali di alto livello, che potranno essere implementati nel futuro prossimo per gli incontri ospitati al San Marino Stadium.

FSGC | Ufficio Stampa