Inseguimento ad alta velocità, con incidente, di un’Audi A6 con targa francese da parte dei Carabinieri. Arrestati 4 giovani dell’est europa. Chiuso il lungomare per i rilievi

Un pericoloso inseguimento ad alta velocità si è verificato oggi tra Rimini e Riccione, coinvolgendo una pattuglia dei Carabinieri e un’auto con targa francese, un’Audi A6. La corsa si è conclusa con un incidente che ha causato gravi danni e feriti.

Il tentativo di fuga è iniziato poco prima delle 18 nel quartiere di Spontricciolo a Riccione, quando una pattuglia del Radiomobile ha cercato di fermare l’Audi. Ignorando l’alt, i quattro occupanti dell’auto, tutti giovani e provenienti dall’Est Europa, hanno iniziato una folle corsa verso Rimini, per poi tornare verso Riccione.

L’inseguimento si è concluso sul lungomare nord di Riccione, in viale D’Annunzio, nei pressi di piazzale Salvador Allende (zona hotel Le Conchiglie). Qui, l’Audi ha perso il controllo, impattando violentemente prima contro un albero e poi contro una Fiat 500X, guidata da una ragazza di Riccione che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.

Uno dei fuggitivi è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena con gravi ferite. Anche un altro occupante dell’Audi è risultato gravemente ferito, mentre gli altri due non hanno subito lesioni serie.

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, un’auto medica e un elicottero del 118, oltre alla Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, che ha chiuso il lungomare per i soccorsi e i rilievi.

Il motivo della fuga rimane incerto, ma è stato rinvenuto sull’Audi A6 del materiale che potrebbe essere stato utilizzato per compiere dei furti. Gli occupanti dell’auto sono stati arrestati dai Carabinieri e si trovano ora in custodia in attesa di ulteriori indagini.