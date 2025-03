L’Emilia-Romagna conferma 9 spiagge Bandiere Blu

L’Emilia-Romagna conferma le sue nove spiagge Bandiere Blu, il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri fra i quali non solo la qualità delle acque e della balneazione ma anche la corretta gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali e piste ciclabili, servizi e addetti al salvamento in spiaggia, accessibilità per tutti.

Da Ferrara a Rimini ecco le nove spiagge col riconoscimento: Comacchio (Lido degli Estensi, Lido di Volano/Nazioni/Pomposa/Scacchi/Garibaldi, Lido Spina), Ravenna (Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/Lido di Classe, Casalborsetti), Cervia (Milano Marittima, Cervia-Pinarella-Tagliata), Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Pascoli (San Mauro Mare), Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico (Parco Mare Nord, Misano Centro, Porto Verde, Brasile).

Ansa