San Marino. Playoff futsal, la Juvenes Dogana c’è: 3-0 al Pennarossa nell’andata del preliminare

Due goal di Zonzini e uno di Mularoni spingono il club di Serravalle. Levani: “Ma nulla è ancora deciso”

Tre goal segnati e zero subiti per centrare la decima vittoria consecutiva e aprire al meglio i playoff. La Juvenes Dogana Futsal batte 3-0 il Pennarossa nell’andata del turno preliminare, portandosi avanti nella serie che determinerà l’avversaria del Tre Fiori nei quarti di finale. Due reti di Alessandro Zonzini e una di Federico Mularoni lanciano i biancorossoblù, privi di Nicolò Gianni, che ha finito anzitempo la stagione per un grave infortunio al ginocchio, e di William Cavalli, indisponibile per lunedì sera, ma vogliosi di dar seguito alla bellissima seconda parte di campionato disputata, che li ha portati a due soli punti dal quarto posto. È proprio Zonzini, arrivato in doppia cifra, ad aprire le marcature al 22′, seguito sette minuti più tardi da Mularoni, che era rientrato proprio sul finire di regular season dopo un mese di stop per uno strappo e ha fatto capire perché Roberto Levani ritenesse così importante il suo recupero. Il terzo goal si è materializzato nel recupero, al 62′, ad aumentare il divario tra le due squadre.

“Questo primo tempo della doppia sfida è andato bene – commenta Levani –. Abbastanza buono il risultato, che comunque non ci mette al riparo, perciò aspettiamoci un secondo tempo in cui il Pennarossa cercherà di metterci ancora più in difficoltà e di vincere. Noi dovremo aumentare il livello della prestazione: quella di lunedì sera è appena sufficiente, perciò bisognerà alzare l’asticella e giocare con una mentalità diversa, con più grinta e intelligenza tattica. Dobbiamo lavorare molto su come abbiamo affrontato l’andata e su come andrà affrontato il ritorno. Comunque è la decima partita di fila che vinciamo e questo è positivo: il cammino, sotto a quest’aspetto, prosegue. Bene anche non aver preso goal. Ora mi auguro che i ragazzi non pensino di aver già la qualificazione in tasca, perché non è così. Giovedì sarà un’altra battaglia in cui dovremo farci trovare pronti a livello tattico, fisico e mentale”. In virtù del peggior piazzamento in stagione, il Pennarossa dovrà vincere con almeno quattro goal di scarto, al ritorno, se vorrà qualificarsi. L’avversaria del Tre Fiori si deciderà giovedì 16 maggio, nella sfida in programma alle 21.45 allo stadio di Dogana.