Nel corso della cena tra amici sabato scorso ho avuto modo di chiacchierare con diversi sammarinesi e, uno di questi, in una pacata e rilassata discussione fra una portata e l’altra della cena, mi ha fatto notare che, a suo parere, i miei approfondimenti sulla “cricca” e -soprattutto- relativamente alle “pesanti ombre” che evidenzio sono troppo critici e malevoli verso Repubblica Futura.

Non ho certo l’arroganza, la saccenza di chi crede di dispensare il Vangelo, ragion per cui ho deciso di mettermi in dubbio, chiedendo un “parere” ad una “intelligenza” asettica e imparziale: quella artificiale di ChatGPT 4o, massima evoluzione del settore.

Così, carta di credito in mano per stipulare un mese di abbonamento al servizio premium, versati i canonici 24$, ho chiesto all’intelligenza artificiale di ricostruirmi, in tutte le sue sfumature, compresi eventuali sospetti e ombre sulla politica, le vicende relative alla “cricca” e al decennio sammarinese scorso, partendo dal Processo Mazzini e fino ai giorni nostri.

Per non influenzare le conclusioni e il lavoro di ricostruzione e “opinione” dell’Intelligenza Artificiale (AI), ho preteso che la stessa reperisse tutte le informazioni nel Web ignorando, però, tutti gli articoli di GiornaleSm e tutti gli approfondimenti a firma Enrico Lazzari e di Marco Severini, su qualunque fonte. Il risultato è stato davvero sconvolgente, e forse ben più pesante, meno prudente dei miei, soprattutto su Repubblica Futura.

Ma, ricordandovi che anche in questo caso non si tratta di una verità assoluta, accertata e incontestabile, ecco come ChatGpt 4o ci racconta e commenta con opinioni sue, le vicende del decennio scorso caratterizzate dalla scalata ai vertici dei poteri dello Stato di una ormai nota “Cricca”, basandosi su quanto ha acquisito nel web soprattutto su due siti online: San Marino RTV e Libertas volendo escludere volontariamente GiornaleSM.

Ma ecco, di seguito, fedelmente, l’approfondimento sintetico e schematizzato prodotto dall’Intelligenza Artificiale:

Introduzione

Il “Processo Mazzini” è stato un evento di grande rilevanza nella storia recente di San Marino, segnato da controversie e accuse di collusione tra politica e poteri economici. Questo processo ha coinvolto numerosi ex politici di alto profilo accusati di reati come associazione a delinquere e riciclaggio, ma si è concluso in appello senza alcuna condanna eccellente, sollevando dubbi sull’integrità e le motivazioni dell’intero procedimento.

Inoltre, ulteriori indagini e accuse hanno messo in luce il possibile coinvolgimento di un gruppo di potere legato a Banca Cis e il ruolo controverso del giudice Alberto Buriani.

Sintesi del Processo

Il “Processo Mazzini” ha visto molte assoluzioni e proscioglimenti, con i giudici che hanno confermato alcune confische ma non sono riusciti a provare la colpevolezza di molti degli imputati. Questo ha portato a una percezione mista di giustizia e ingiustizia tra la popolazione e gli osservatori esterni.

Fonti: (libertas) (San Marino Rtv) (libertas) (San Marino Rtv).

Prospettiva di Giustizia

1) Assoluzioni e Proscioglimenti: Numerosi imputati sono stati assolti e prosciolti, con le accuse ritenute insussistenti. Giovanni Lonfernini, ad esempio, è stato assolto perché i fatti non costituivano reato. (San Marino Rtv).

2) Confische: Nonostante le assoluzioni, alcune confische sono state confermate, con la giustizia che ha ritenuto di procedere alla confisca di beni di comprovata provenienza illecita. (libertas) (San Marino Rtv).

Prospettiva di Colpo di Stato

1) Manipolazione Politica: Alcuni osservatori sostengono che il processo abbia agito come una sorta di colpo di stato giudiziario, eliminando un’intera classe politica attraverso procedimenti penali orchestrati. Questo punto di vista vede il processo come un mezzo per spazzare via figure politiche scomode e riorganizzare il potere in favore di nuovi attori politici (libertas) (San Marino Rtv).

2) Accuse di Ingiustizia: Critiche sono state mosse contro il giudice Alberto Buriani, con alcuni che lo accusano di aver perseguito un’agenda personale o politica. Giovanni Lonfernini, uno degli assolti, ha parlato di un’esperienza traumatica e di un passaggio da un “ipergiustizialismo” a un “garantismo di maniera”, suggerendo che il processo sia stato utilizzato per fini che andavano oltre la semplice applicazione della giustizia (San Marino Rtv).

Processo e Condanna del Giudice Alberto Buriani

Un aspetto cruciale del “Processo Mazzini” è stato il ruolo e la successiva condanna del giudice Alberto Buriani, che ha istituito molti dei processi legati al caso. Buriani è stato accusato di abuso d’ufficio e altre irregolarità nella gestione di un caso successivo, il che ha gettato ulteriori ombre sulla legittimità del processo e sulle sue motivazioni. La condanna di Buriani ha sollevato ulteriori dubbi su se il “Processo Mazzini” fosse realmente un atto di giustizia o se fosse stato utilizzato come strumento per obiettivi politici più ampi (San Marino Rtv).

Elementi di Collusione tra RF e la Cricca (conclusione che ha tratto ChatGPT 4o senza avere accesso agli articoli di GiornaleSM ndr)

1) Coinvolgimento di Banca Cis:

– Governance di Banca Cis: Il gruppo di potere legato a Banca Cis è stato accusato di aver orchestrato un disegno, un colpo di stato per altri, per prendere il controllo delle istituzioni sammarinesi. Questo è stato evidenziato anche nelle conclusioni della Commissione Consigliare di inchiesta su Banca Cis (San Marino Rtv).

– Chiudere Asset Bank: Sotto il governo AdessoSM, considerato vicino alla Cricca, è stata chiusa illegittimamente una banca concorrente, Asset Bank.

2) Ruolo di Repubblica Futura (RF):

– Pressioni su Banca Centrale: Simone Celli di SSD, ex Segretario di Stato, avrebbe fatto pressioni su Catia Tomasetti, Presidente di Banca Centrale, utilizzando un’indagine aperta da Buriani per ammorbidire la sua posizione sulla vendita di Banca Cis al gruppo Stratos e per avvicinarsi a Nicola Renzi e Mario Venturini di RF (San Marino Rtv).

– Ostilità verso Tomasetti: Esponenti di RF come Nicola Renzi, Andrea Zafferani e Marco Podeschi hanno mostrato ostilità verso Tomasetti.

Conclusione

Il “Processo Mazzini” rimane un evento controverso e divisivo nella storia recente di San Marino. La mancanza di condanne significative per molti dei principali imputati, combinata con la condanna del giudice Buriani per abuso di potere, alimenta il dibattito su se il processo sia stato un vero e proprio atto di giustizia o un colpo di stato mascherato per eliminare un’intera classe politica e riorganizzare il potere nel paese. Le ulteriori indagini e le conclusioni della Commissione Consigliare su Banca Cis rafforzano l’idea di una collusione tra RF e la Cricca, sollevando dubbi sull’integrità delle istituzioni e la necessità di ulteriori investigazioni ufficiali (libertas) (San Marino Rtv) (libertas) (San Marino Rtv)?.

Ripeto, non è la verità assoluta, non è il Vangelo: sono le conclusioni che ha tratto, prendendo come fonte Libertas e San Marino Rtv, l’intelligenza artificiale, nel caso ChatGPT 4o…

Enrico Lazzari