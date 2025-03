Maltempo e nubifragi al Nord, Lambro e Seveso esondano a Milano e nel Parco di Monza

Forte pioggia su Milano, esondato anche il Seveso

A Milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda (dove è chiuso al traffico viale Ca’ Granda), Bicocca e Isola. Lo aveva previsto l’assessore Granelli, che aveva sottolineato in un video come la vasca, entrata in funzione questa mattina, fosse completamente piena a causa della pioggia intensa che cade ininterrottamente da ieri sera sul capoluogo lombardo. Si è registrato inoltre un allagamento al cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città, dove sono intervenuti il personale della MM, la Polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone a bordo di un’auto. Una delle situazioni più critiche si è verificata a causa dell’esondazione del fiume Lambro, nella zona di Ponte Lambro, dove sono state evacuate alcune abitazioni e una struttura per disabili: per portare in salvo le persone coinvolte sono serviti i gommoni del nucleo sommozzatori. Anche il Parco di Monza è stato chiuso per l’esondazione del Lambro in più tratti: tutti gli accessi sono interdetti tranne viale Cavriga, rimasto aperto solo al traffico veicolare. A Monza sono stati anche chiusi asili e scuole nel centro città, dopo aver trasferito bambini e alunni in Comune o in altre strutture. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti.

Deviazioni dei trasporti pubblici a Milano

L’esondazione del Seveso ha causato anche alcuni cambi di linea come il tram 7, che non fa servizio fra via Fulvio Testi e piazzale Lagosta e il 5, che non passa fra viale Lunigiana e il capolinea dell’Ospedale Maggiore. A Milano a causa dell’allagamento di alcuni scambi, il tram 9 è sostituito da bus fra la Stazione Centrale e via Vittorio Veneto mentre è stato risolto il problema sulla linea 2 dove, sempre per scambi allagati, la circolazione era interrotta nel lungo tratto fra piazza 6 Febbraio, nella zona di Citylife, e Duomo. A causa dell’allagamento di via Vittorini, alla periferia Est, hanno percorso limitato i bus 45, 66 e 88. E sono rallentati i tram 19 e 33, dopo che la circolazione era stata interrotta per la caduta di un ramo sulla linea aerea.

