NATALE A MORCIANO DI ROMAGNA

Cuore pulsante della programmazione natalizia (8 dicembre – 6 gennaio) sarà Piazza del Popolo dove saranno presenti pista di pattinaggio sul ghiaccio, salto con il trampolino, giostra per la pesca dei cigni, zucchero filato e popcorn

Venerdì 8 dicembre

Dalle 15 – Gimkana auto a pedali: prova di abilità per bambini gratuita. Gazebo degli scout con castagne e vin brulè

Domenica 10 dicembre

Dalle 8 Morciano Winter Cup in piazza Ghigi

Dalle 16 – Magicherie: spettacolo per bambini con la Combriccola dei Lilipuziani. Gazebo degli scout con castagne e vin brulè

Domenica 17 dicembre

Dalle 15 – Olimpiadi di Natale, a cura di Azione Cattolica

Petmodel Christmas Edition a cura di AbbaioCamp

Gazebo degli scout con castagne e vin brulè

Domenica 24 dicembre

Dalle 15 – Gimkana auto a pedali: prova di abilità per bambini gratuita

Lunedì 1° gennaio

Dalle 11 – Motobenedizione Città di Morciano, in collaborazione con il Ducati Club DRD con ciambella e vin brulè

Sabato 6 gennaio

Dalle 15 – Mago Pastrocchio, spettacolo di magie, giocolerie, equilibrismo e risate

Alle 15.30 Arriva la Befana

Alle 16 – Concerto Live a cura di Hall of Music

Gazebo degli scout con castagne e vin brulè

Tombola a Morciano!

Dalle ore 21, presso Padiglione Fieristico

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre

1,2,3,4,5,6 gennaio

L’evento è organizzato in collaborazione da A.S.D. Morciano Calcio, A.S.D. Real Morciano e Nuova SAM

Le festività scaldano i motori. Presentato il programma realizzato da Nuova SAM (Scuderia Automobilistica Morcianese), Pro Loco, A.C. Morciano e Gruppo Scout, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna