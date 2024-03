Rimini. Trovato più volte alla guida in possesso di una patente falsa: denunciato dalla Polizia di Stato. 

Nelle prime ore del mattino del 1.12.2023 la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, per il reato di Falsità materiale commessa da privato.

Nello specifico, alle ore 05.20 circa, giungeva una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 -NUE nella quale veniva segnalata la guida pericolosa di un automobilista lungo la strada statale 16.

I poliziotti rintracciavano l’automobile segnalata e pertanto dopo averla fermata, procedevano al controllo. Il conducente esibiva una patente di guida polacca, che fin da subito insospettiva gli agenti.

A questo punto, la patente in questione veniva sottoposta ad esame tecnico da parte di personale specializzato, con anche l’utilizzo di apparecchiatura apposita ed in effetti si riscontrava la contraffazione del documento di guida.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva accompagnato in Questura ed indagato in stato di libertà per il reato sopra indicato, come già avvenuto poco tempo prima da parte di personale della Polizia di Frontiera di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa