Riccione. Controlli di Pasqua per i Carabinieri: denunce, arresti e la chiusura di un hotel per attività irregolare

Durante il weekend pasquale, i Carabinieri di Riccione hanno svolto un’intensa attività di controllo identificando 300 persone e verificando 180 auto. Durante i controlli, un 30enne è stato fermato per aver fornito generalità false ai militari e per non aver mai conseguito la patente di guida, risultando essere senza documento di guida. È stato quindi arrestato.

Inoltre, un 29enne straniero con un ordine di espulsione dal territorio italiano è stato arrestato in attesa di appurare la legittimità di un presunto ricorso contro l’espulsione. Un 28enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, trovato in possesso di cocaina pronta per lo smercio.

Altri casi segnalati includono un 32enne straniero denunciato per furto, due giovani denunciati per porto abusivo di coltelli, otto persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e il ritiro delle patenti. Inoltre, sono stati multati due tassisti abusivi e un conducente di un pulmino che offrivano servizi di trasporto in discoteca illegali.

Infine, durante gli accertamenti in un hotel, sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato alla sospensione dell’attività e a una sanzione di 2000 euro. La struttura aveva lavoratori in nero, mancanza di manutenzione degli estintori, mancanza di autorizzazione del sistema di videosorveglianza, omissione della registrazione obbligatoria degli ospiti e incongruenze strutturali del primo piano.