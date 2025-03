San Marino. Ancora furti in Repubblica, questa volta battuta la zona di Serra Ventoso

Diversi furti si sono verificati durante lo scorso fine settimana e all’inizio della settimana corrente in località Serra Ventoso. Sono stati asportati gioielli e contanti sottolineando un modus operandi mirato e selettivo dei malviventi che hanno attraversato terreni agricoli adiacenti alle proprietà per accedere alle abitazioni e per fuggire senza essere notati.

Intervenuta in risposta alle segnalazioni, la Gendarmeria ha intrapreso indagini approfondite, considerando l’utilizzo dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona. Un furgone blu guidato da un individuo robusto ha suscitato sospetti tra i residenti.

Le autorità hanno sollecitato i cittadini a esercitare una vigilanza extra, soprattutto con l’approssimarsi delle festività natalizie, periodo in cui si registra tradizionalmente un aumento dei furti dovuto alla presenza di maggiori quantità di denaro in contanti nelle abitazioni.