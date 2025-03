San Marino. Caso Titoli. L’advantage Financial di Confuorti fece da intermediario tra BCSM e Boston Consulting Group e fu remunerata

L’Advantage Financial di Francesco Confuorti fece da intermediario tra Banca Centrale e la Boston Consoulting Group per l’Aqr del 2017 – l’analisi sulla qualità degli attivi dell’intero sistema bancario sammarinese – e percepì anche una ‘fee’ e cioè una remunerazione. E’ il senso di un passaggio della deposizione di Matteo Coppola, uomo della società internazionale di consulenza che ha parlato di un protocollo di condivisione dei dati a tre, con Bcsm e Advantage Financial. Dall’aqr, ha dichiarato, emerse un risultato insoddisfacente, “al di sotto del livello internazionale” sia sul modello di governance delle banche, sia per la qualità degli attivi. Di qui la proposta di una “bad bank”, in cui convogliare i crediti non performanti, per far ripartire il sistema, secondo un modello già attuato in Irlanda, Spagna e Grecia. (Fonte Rtv San Marino)

Leggi anche: https://giornalesm.com/caso-titoli-clamorose-rivelazioni-nelludienza-penale-di-questa-mattina-cera-francesco-confuorti-che-prese-anche-una-provvigione-dietro-lincarico-a-boston-consulting-per/