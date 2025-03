“Voci – In viaggio per Itaca” ovvero, l’esplorazione ironica delle diverse sfumature dell’immaginario individuale e collettivo. A cura di Teatro Officina Zimmermann, in scena domenica 19 maggio, ore 18.00, sala teatro del Centro Sociale di Fiorentino.

Lo spettacolo “In viaggio per Itaca”, che conclude l’esperienza laboratoriale “Voci”, attivato lo scorso ottobre da Teatro Officina Zimmermann, in progettualità con Centro Sociale di Fiorentino – Istituti Culturali e con il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, andrà in scena domenica 19 maggio, dopo lunga preparazione che ha visto impegnati gli allievi, dapprima nella scrittura originale dei vissuti personali e, in seguito, tramutati in una griglia narrativa che sostiene e rafforza la rappresentazione scenica.

Il laboratorio stabile “VOCI” è una realtà del Centro Sociale di Fiorentino che dal 2017 a questa parte, è stato regolarmente approntato per dare risalto soprattutto alle tematiche femminili, nel loro complesso e nelle più diverse sfumature: dalla violenza di genere agli stereotipi imposti dal mondo in cui viviamo.

Per approdare a ITACA – Laboratorio e spettacolo, edizione 2024 – luogo metaforico per eccellenza, gli allievi sono pervenuti attraverso un’esperienza teatrale di formazione, che potremmo definire di tipo socioculturale, scaturita dalla scrittura autobiografica, emotiva e dunque coinvolgente.

“Viaggio nel viaggio”, il laboratorio ha consentito ai partecipanti di individuare ed esplorare le proprie possibilità di relazionarsi, di inventarsi ed esprimersi tramite il gioco drammatico, liberando in questo modo il loro immaginario, le loro esperienze: emozioni, paure, desideri, sogni.

Nell’era virtuale-digitale, essere disposti a ridere, sognare, mettersi in gioco, all’interno di un sistema di regole, individuali e di gruppo, è senz’altro una prova di spessore. Ed è questo il motivo essenziale del laboratorio, ovvero la valorizzazione delle diverse personalità, unite dalla magia dell’espressività teatrale.