San Marino. Inglese per accademici: all’Università di San Marino un bando per trasmetterne le caratteristiche

Aperte fino all’8 giugno le selezioni, che riguardano il dottorato in Ingegneria Economico – Gestionale

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino selezionerà un docente che curerà un approfondimento di 20 ore sui testi accademici in inglese nell’ambito del dottorato di ricerca in Ingegneria Economico – Gestionale.

Alla figura che verrà individuata verrà affidato il corso “Study skills: English for academics purposes”, per il quale verranno richieste “lezioni interattive con l’uso di materiali multimediali” in calendario fra luglio e settembre.

Lo scopo sarà “sviluppare le competenze di studio” degli allievi “attraverso un approccio ‘learn-by-doing’, cioè svolgendo compiti” associati “a incarichi accademici”, sia in inglese scritto che parlato.

Le domande di partecipazione al bando andranno consegnate entro l’8 giugno. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm nella sezione “Bandi e concorsi”, alla quale si accede dal banner grigio nella parte alta della homepage.