San Marino. FIORI AL PLASMA, spettacolo teatrale. In scena l’11 Aprile 2024 al Teatro Titano, ore 21,15

Perché abbiamo avvertito la necessità di questo progetto.

Perché FIORI AL PLASMA è una commedia drammatica che riflette e pone interrogativi sullo stato attuale del virus, l’HIV-AIDS, di cui si parla sempre meno. Perché le infezioni sessualmente trasmessibili aumentano e l’informazione si è ridotta al minimo e forse le famiglie comunicano poco. Perché riteniamo che il Teatro sia il mezzo più diretto per coniugare l’arte come strumento sociale e messaggio umano. Perché i giovani non pensano più all’esistenza dell’Hiv ed è sbagliato sottovalutare l’infezione; è vero che oggi ci sono le terapie, c’è la profilassi da pre-esposizione, ma è anche vero che, pur di sentirsi liberi in alcuni casi, si prende con un pò di leggerezza tutto questo senza pensare agli effetti collaterali a lungo termine.

Lo spettacolo

Quattro attrici e un attore, pochi elementi scenici, si articola con molto ritmo. Siamo nello studio radiofonico di radio4.0, le ragazze e l’amico Dario, presentano al pubblico un testo di loro produzione, sotto forma di testo teatrale, di prossima uscita nelle librerie della città. Radio4.0 ha un programma radiofonico in diretta streaming intitolato VOCI. Dopo l’intervista, il testo sarà poi letto e interpretato dalle autrici e autore. Personaggi legati dal problema comune dell’Hiv e dal suo immaginario, oggi diverso da quello di trent’anni fa. Un viaggio nel tempo partendo dal 1992 a oggi. l’HIV-AIDS com’era vissuto, cosa hanno vissuto i nostri protagonisti, cosa succedeva e cosa succede oggi. Un testo che parla di amore in tutte le sue forme, di giovinezza, ferocia e paura e di risoluzione personale.

Ogni personaggio è un modello ben preciso: la donna eterosessuale sieropositiva, la bisessuale sieronegativa, l’infermiere omosessuale negativo, la donna omosessuale sieropositiva che non ha bisogno di cure e quella che invece è in terapia da anni.