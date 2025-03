San Marino. Futsal: la Libertas batte il Domagnano, Virtus sul velluto

Nell’andata del Turno Preliminare play-off tre squadre su quattro confermano la condotta della stagione regolare con l’eccezione del Domagnano, che perde il confronto con la Libertas e si ritrova costretto alla vittoria (con qualunque risultato) nella gara di ritorno, pena l’eliminazione anticipata. A Dogana è il gol di Francesco Rossi a consegnare il primo round agli uomini di Penserini, che non pagano l’espulsione di Beinat (doppio giallo ad inizio ripresa) e guadagnano la possibilità di trarre massimo beneficio, al ritorno, da due risultati su tre. Quello tra Giallorossi e Granata è anche l’unico match in cui si segna poco. Segna tantissimo la Virtus, sempre a Dogana, a spese di un malcapitato Tre Penne, che dopo 5’ si ritrova già sotto 3-0 per effetto delle reti di Aruci e Pazzaglia intervallate dall’autogol di Moretti. I Neroverdi tornano ad aggiornare il tabellino nella ripresa, mandando a referto due volte, a stretto giro, Sensoli, che poi si ripete nella parte finale di gara, poco prima dei sigilli di Aruci e di Pascucci. Prende margine anche la Juvenes-Dogana, che liquida il Pennarossa per 3-0. Zonzini apre le marcature nell’ultimo terzo del primo tempo, seguito a ruota da Mularoni. Ed è sempre Zonzini, nel recupero della ripresa, a fare tris e doppietta personale. La Fiorita incassa due gol ma ne segna quattro al Cosmos. Lo score è inaugurato da Franciosi dopo 10’. Risponde Righi poco oltre il quarto d’ora per un pari che resisterà fino al cambio campo, Al pronti-via del secondo tempo Giuccioli riporta avanti La Fiorita, che rincara la dose con Franciosi, immediatamente prima che Guerra segni il secondo gol di serata del Cosmos. Velocissima anche la contro-replica degli uomini di Gianni Galli: è Selva a sancire il 4-2.

Giovedì le gare di ritorno, a campi invertiti. Solamente la vittoria può allungare la stagione di Pennarossa, Cosmos, Domagnano e Tre Penne. Vittoria di qualunque entità, come si diceva, nel caso dei Lupi; con una differenza di reti superiore a quella subìta ieri sera, invece, nel caso delle compagini biancorossa, gialloverde e biancoazzurra.

Questo il programma del Turno Preliminare aggiornato alle sfide di andata:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24 | Turno Preliminare SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO/ORARIO LUOGO Juvenes-Dogana (5) Pennarossa (12) A1: Notarpietro – A2: Tura 13/05 3-0 Fiorentino La Fiorita (6) Cosmos (11) A1: Tura – A2: Notarpietro 13/05 4-2 Fiorentino Virtus (7) Tre Penne (10) A1: Tonelli – A2: Sgrignani 13/05 8-0 Dogana Domagnano (8) Libertas (9) A1: Lanuti – A2: Lerza 13/05 0-1 Dogana Cosmos (11) La Fiorita (6) A1: Ercolani – A2: Lanuti 16/05 20:15 Dogana Libertas (9) Domagnano (8) A1: D’Adamo – A2: Tonelli 16/05 20:15 Fiorentino Pennarossa (12) Juvenes-Dogana (5) A1: Delvecchio – A2: Ilie 16/05 21:45 Dogana Tre Penne (10) Virtus (7) A1: Notarpietro – A2: Zani 16/05 21:45 Fiorentino

N.B. tra parentesi la posizione di classifica maturata alla fine della stagione regolare

FSGC