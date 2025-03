San Marino. Futsal: Posticipo di fuoco, vince la Juvenes-Dogana per 4-3

Ieri sera al Multieventi, nell’unico incontro indoor della nona giornata di campionato di futsal, è andato in scena il posticipo tra Juvenes-Dogana e Libertas. Partita ricca di gol con continui botta e risposta tra le due compagini, ma alla fine la spuntano i ragazzi guidati da Levani.

A partire meglio sono proprio i Biancorossazzurri che trovano il vantaggio al 5’: Cavalli segna in scivolata con la punta del piede. Risposta immediata degli uomini di Penserini quando dieci minuti dopo Mazza pareggia i conti: il suo primo tiro viene rimpallato da un avversario, in seguito il giocatore granata riesce a buttarla dentro. La squadra del Castello di Serravalle non si accontenta del pareggio e torna avanti al 27’ con un destro dal limite di Gatti. I Granata sono una squadra che non lasciano nulla al caso e trovano la parità per la seconda volta in serata nel recupero del primo tempo – precisamente al 30’+2’ – grazie alla doppietta di Mazza che segna effettuando un tiro sotto misura. All’inizio di seconda frazione, al 31’, la squadra di Borgo Maggiore sull’onda dell’entusiasmo trova il gol del 3-2 siglato da Bacciocchi: palla recuperata da lui stesso poi orchestra il contropiede e infine calcia battendo il portiere.

La Juvenes-Dogana vuole mettere le cose in chiaro e ribalta il match nel giro di due minuti: prima agguantano il pari al 35’ merito della doppietta del solito Cavalli il quale fa partire un siluro fortissimo sotto la traversa da posizione defilata che non lascia scampo a Casadei. Poi i Biancorossazzurri si portano sul definitivo 4-3 al 36’: a segnare il gol-vittoria è Chezzi che sfruttando il bell’assist di Cavalli sul secondo palo gonfia la rete calciando di prima. Vittoria importante per i ragazzi di Levani che permette loro di scavalcare il Tre Penne e di portarsi a -1 dal trittico composto da Murata, Domagnano e Virtus. K.O. sicuramente amaro per la Libertas sia per il modo rocambolesco in cui è avvenuto e sia perché ha perso l’occasione di allungare sulle altre squadre – Cosmos e Faetano – a pari punti in classifica nella zona calda.

Questi gli esiti della nona giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 9. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Folgore Faetano A1: Sgrignani – A2: D’Adamo 27/11 12-0 Domagnano Domagnano Pennarossa A1: Piccoli – A2: Tura 27/11 5-1 Fiorentino Cosmos Tre Fiori A1: Lanuti – A2: Tonelli 27/11 0-5 Dogana Cailungo Fiorentino A1: D’Adamo – A2: Sgrignani 27/11 0-14 Domagnano Tre Penne Virtus A1: Tonelli – A2: Lanuti 27/11 2-3 Dogana San Giovanni La Fiorita A1: Tura – A2: Piccoli 27/11 0-11 Fiorentino Juvenes-Dogana Libertas A1: Delvecchio – A2: Vandi 29/11 4-3 Multieventi Turno di riposo Murata

