San Marino. Ritorno al successo per la Juvenes Dogana Futsal: è 4-3 alla Libertas. La squadra di Serravalle ribalta il risultato nella ripresa. Levani: “Bene la vittoria, ma serve più voglia”

Termina il digiuno di vittorie per la Juvenes Dogana Futsal, che nel posticipo della nona giornata del Campionato sammarinese centra il quarto successo, battendo la Libertas per 4-3, e si piazza a metà classifica, con 14 punti, uno in meno rispetto al terzetto composto da Murata, Domagnano e Virtus. Dopo un primo tempo ricco di goal, in cui i biancorossoblù vanno avanti per due volte, grazie alle reti di William Cavalli e Francesco Gatti, ma vengono ripresi in entrambe le occasioni, dai due goal di Mattia Mazza, l’incontro si decide nella ripresa. A passare, stavolta, è la Libertas, che segna al primo minuto con Alan Bacciocchi. La Juvenes Dogana, però, non ci sta, e nel giro di cinque minuti ribalta il risultato e chiude la partita, grazie alla coppia goal Cavalli – Simone Chezzi. Il 4-3, maturato al 36′, resta immutato fino al fischio finale.

Nonostante il successo e una rimonta questa volta completata, Roberto Levani non si ritiene soddisfatto di quanto visto in campo: “Questa partita ci deve rimanere impressa, così da non giocare più in questo modo – afferma l’allenatore biancorossoblù –. Di buono c’è il risultato, per il resto è stata una prestazione indecifrabile, fatta eccezione per qualche singolo, come Cavalli e Gatti. Non riusciamo a dare continuità al buon lavoro che facciamo in allenamento e a giocare le partite per come le prepariamo: vedo una carenza di voglia di vincere e soffrire. Mi prendo le mie responsabilità, come sempre, ma bisogna che comincino a prendersele anche i ragazzi che vanno in campo. Dobbiamo metterci più determinazione, soprattutto quando incontriamo squadre che danno l’anima”.

Archiviati i tre punti conquistati, che hanno riportato la squadra all’ottavo posto, proiettandola verso le posizioni che ambisce a occupare a fine campionato, la Juvenes Dogana si dovrà ora preparare a per un altro test importante, contro il Tre Fiori, terzo in graduatoria. “Vedremo se riusciremo a ricordarci della partita con la Libertas – afferma Levani –. Troveremo una squadra che sta ben figurando, è ben piazzata a livello fisico e ha bravi giocatori. Dovremo andare in campo con la giusta voglia, altrimenti il risultato sarà scontato”.