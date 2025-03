San Marino. Giro del Monte 2024: iscrizioni online aperte fino a questa sera poi riapertura sabato 18 maggio

Confermati gli ingredienti ormai classici: il percorso, con partenza e arrivo dalla Porta del Paese, e lo spirito, quello di un grande evento che riunisce la comunità e spinge a mettersi in gioco tutti, dai piccoli ai grandi. Diverse le formule per partecipare: dalla podistica competitiva alla semplice camminata per adulti e bambini. Per il secondo anno consecutivo torna il Trail Run, nei sentieri che costeggiano il Monte e, novità di quest’anno, il nordic walking. Due i percorsi e due differenti le partenze. Alle 16:00 scatterà lo Skytrail, la corsa di 9 chilometri 450D+ in alcuni dei sentieri più suggestivi di San Marino. Alle 18:00, invece, scatterà il Giro del Monte, sul percorso tradizionale di 7 chilometri su strada. È confermata la possibilità di partecipare in gruppi amatoriali, nella speciale classifica della Corporate Run. Le iscrizioni resteranno aperte on-line su ENDU e sul sito web www.tfsanmarino.com fino al 16 maggio, per poi riaprire il giorno dell’evento, il 18 maggio, dalle ore 14.00 alle 17.00, nel Piazzale Calcigni (San Marino città). Come sempre, a contorno, ci saranno tanta musica e divertimento, le gare giovanili in centro storico alle 16.30 e quest’anno, grazie alla collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport Invernali, ci sarà la sfilata della nazionale italiana di Skiroll e sarà possibile provare le disciplina sullo Stradone.