San Marino. ISS. Reparti di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia: emessi i bandi di selezione a livello internazionale per la nomina dei due nuovi Direttori

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino annuncia l’apertura delle selezioni per la nomina dei Direttori delle Unità Operative Complesse di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia. I bandi sono rivolti a professionisti medici, con specializzazione nelle rispettive aree di competenza.

Per entrambe le posizioni, è richiesta una laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con abilitazione professionale, oltre a una comprovata esperienza di almeno sei anni nel settore specifico. I candidati dovranno inoltre dimostrare di essere in possesso di una riconosciuta autorevolezza professionale, accertata attraverso la casistica trattata negli ultimi tre anni.

Le domande di partecipazione, complete di tutti i documenti richiesti, devono essere inviate in formato cartaceo e sottoscritte originalmente, indirizzate all’Ufficio Personale e Libera Professione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, situato in Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM). Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 12:00 del giorno 11 giugno 2024.

Il processo di selezione prevede un colloquio volto a valutare le competenze specifiche, cliniche e manageriali dei candidati.

Ulteriori dettagli sui criteri di selezione e sulle modalità di partecipazione sono disponibili nei bandi ufficiali pubblicati sui siti www.iss.sm e su www.gov.sm.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale e Libera Professione ai numeri di telefono 0549 994640/994422 o all’indirizzo e-mail ufficio.personale@iss.sm.

“Con l’apertura di questi bandi di selezione a livello internazionale per la nomina dei nuovi Direttori delle Unità Operative Complesse di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia – afferma il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni – ribadiamo il nostro impegno per garantire servizi sanitari di eccellenza nella Repubblica di San Marino. Invitiamo tutti i professionisti qualificati a partecipare, contribuendo così al miglioramento continuo del nostro sistema sanitario e al benessere della nostra comunità”.

“I due avvisi internazionali documentano l’intenzione da parte dell’Istituto di ricercare professionisti altamente qualificati, per dare continuità alla direzione delle strutture specialistiche interessate – afferma il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino Francesco Bevere – Con questo nuovo processo di selezione, ci proponiamo di individuare professionisti capaci di affrontare le sfide future, tecniche e organizzative ,con competenza e passione”.

Ufficio Stampa, 16 maggio 2024