San Marino. Satira. Il dito nell’occhio, … del martedì, del geniale Renzino.

– Nicola Renzi, che per facilità chiameremo RENZINO, ovvero quello del maggiordomo in casa per intendersi, avrebbe detto: ”basta andare in un bar per sentire un senso di rassegnazione”. Bugia! Lui non va al bar, perchè secondo lui è da villani ed è poco chic! Al contrario delle sue bretelle!

– Renzino pare abbia sostenuto che: ”Il governo si vanta di aver fatto il debito estero’‘. Si, ma per pagare il quasi default di Adesso.SM, e la devastazione causata dalla CRICCA, che ha lasciato sul campo addirittura bollette non pagate e fatti sparire, tra l’altro, oltre 100 milioni di fondi pensione.

– Renzino: ”La situazione è seria, molto seria”. Infatti in RF hanno chiamato l’Antonella a sostituirlo nella leadership politica, dopo i casini che ha fatto con la CRICCA e le telefonate a Buriani.

– Renzino: ”Tutti danno RF in netta crescita”. Talmente netta che alle loro manifestazioni non va mai nessuno che non sia un loro aderente/candidato! Solo nelle loro conferenze stampa, a ben vedere, non c’entrano nel loro tavolo, talmente sono assiepati.

– L’ultima di Renzino: ”Dobbiamo invertire la rotta”. Facciamo tornare Grandoni e Confuorti! Per portare, finalmente, in default il paese …dato che c’erano quasi riusciti e mandare a prostitute la democrazia! L’obiettivo, inoltre, potrebbe essere anche quello di creare uno stato autoritario, ma nascosto, colpendo i dissidenti o coloro che lo contrastano. Ma forse questo non è invertire la rotta…

– Renzino: ”Abbiamo proposte forti”. Mettendo ad esempio, in queste elezioni, alcuni candidati a noi fedeli in tutte le liste elettorali dei partiti. Poi l’abolizione di GiornaleSM, cacciare via la Tomasetti e mettere dei giovani capaci nei posti di comando dato che in RF ce ne sono, avrebbe detto Renzino, … e se capaci non lo sono magari va bene lo stesso, dato che la cosa più importante ce l’hanno! Ovvero la loro tessera di Repubblica Futura.

– Tra le proposte più forti ed interessanti che Renzino ha in mente è quella del rilancio della Sanità, rinnovando il mandato a Bevere o facendo venire un suo amico per continuare il bel lavoro svolto.

– Altra proposta di Renzino sembrerebbe quella di far ritornare all’Industria il Nobbel Zafferano per completare la sua opera di devastazione. Il giovane antico avrebbe annuito concordando il proposito, tra un suo video – satirico? – ed un altro.

– Riguardo ai fantastici video del Nobbel Zafferano, sembra che i giovani del mondo del Cinema, recentemente intervistati, siano rimasti molto soddisfatti dell’ottima qualità audio presente nei video. Si tratta di Home Video, nel senso che sono stati realizzati direttamente nella propria abitazione…

… continua …