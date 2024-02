San Marino. Un brutto avvio e un super Protti stoppano la Juvenes Dogana Futsal: vince il Fiorentino

I campioni di San Marino si impongono per 4-0. Levani: “Mi tengo stretto il bel secondo tempo”

La Juvenes Dogana Futsal sbatte su un brutto primo quarto d’ora di partita e su un Mattia Protti in formato stellare e cade contro il Fiorentino. Nell’ottava giornata di campionato, i detentori del titolo vincono 4-0, grazie a reti arrivate tutte nel primo tempo, mentre la reazione della squadra di Serravalle, autrice di un’ottima ripresa e capace di arrivare una decina di volte a ridosso della porta avversaria, si ferma sui guantoni del portiere rossoblù e sulla traversa. “Siamo partiti male – commenta Roberto Levani, allenatore della Juvenes Dogana –. Purtroppo ci capita spesso, contro le big, di cominciare contratti e con paura, sbagliando dei movimenti a livello difensivo, e il Fiorentino, come prevedibile, ha sfruttato tutto quello che abbiamo regalato. Poi ci siamo dati uno scossone e abbiamo cominciato a difendere in maniera più adeguata e aggressiva, creando molte più occasioni: siamo arrivati in porta 4-5 volte, già nel primo tempo. Tuttavia, Protti è stato una saracinesca, davanti a lui serve molto sangue freddo. Devo fargli i complimenti. Mi metto pure nei panni dell’attaccante: molte volte, da fuori sembra facile segnare, ma farlo contro certi portieri, come lui e lo stesso Elia Cecchetti, è difficile, perché sono bravi a leggere la situazione”.

Le prime due reti del Fiorentino arrivano attorno al quarto d’ora, con Danilo Busignani che sblocca l’incontro al 12′ e Andrea Gasperoni che raddoppia al 15′. Tra il 26′ e il 27′ arriva la doppietta di Lorenzo Cevoli, a sigillare il risultato. Poi, nella ripresa la Juvenes Dogana cresce di minuto in minuto, con l’intenzione di provare a riaprire l’incontro: l’impresa non riesce, ma in campo si vede una squadra più concentrata e spesso pericolosa. “Abbiamo chiuso il primo tempo sotto di quattro goal, eppure eravamo consapevoli di avere le carte per mettere in grossa difficoltà il Fiorentino nel secondo, e così è stato – afferma Levani –. Abbiamo rischiato pochissimo, difeso bene e creato tanto. Anche in questo caso Protti ci ha messo del suo, nel duello con William Cavalli, e, dove non è arrivato lui, ci ha pensato la traversa. Alla fine, è andata così: ci teniamo stretto il secondo tempo e da lì dobbiamo ripartire, cercando di comprendere cosa sbagliamo nell’approccio alla partita, soprattutto contro le big. Però oggi abbiamo capito di avere le qualità per crescere e arrivare a giocarcela anche con loro”.

Ora, il pensiero va subito al prossimo impegno, l’andata dei quarti di finale di Titano Fustal Cup, dove la Juvenes Dogana è attesa da La Fiorita, quella che mister Levani considera “la squadra più forte del campionato, con parecchi giocatori bravi tecnicamente. Dobbiamo recuperare le forze, perché ne abbiamo spese tante. Ci aspetta una partita molto difficile ma è proprio in queste occasioni che dobbiamo imparare come gestire certe sfide, a livello mentale, mettendo in campo tutto il nostro bagaglio. Per poter crescere bisogna osare: a volte si prendono anche delle sberle, però servono per comprendere dove si sbagli. In questo momento guardo soprattutto alle prestazioni, che sono fondamentali per avere continuità sul lungo periodo. Per vincere bisogna giocare bene, non ci sono alternative”.

FSGC