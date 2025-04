San Marino. Verter Casali al Lions Club

Una serata molto intensa quella organizzata dal Lions Club San Marino Undistricted nella propria sede del Grand Hotel. Verter Casali ha presentato una dettagliata relazione sul Palazzo Pubblico di San Marino e la stessa sera è stato suggellato il gemellaggio con il Lions Club di Fano.

Verter Casali è sicuramente uno dei più noti conoscitori della storia e della cultura sammarinese. Ha scritto diversi libri, saggi e articoli incentrati su periodi storici e su personaggi che hanno caratterizzato la vita e la società della Repubblica di San Marino. Durante la serata ha guidato i presenti in un viaggio affascinante attraverso le intricate vicende che hanno accompagnato la storia del Palazzo Pubblico, nella sua iniziale forma e in quella attuale che ha assunto con la ricostruzione alla fine del XIX secolo. Con la sua eloquente narrazione e la sua profonda conoscenza del soggetto, Casali si è calato nelle varie fasi storiche della vita politica sammarinese che hanno avuto come protagonista il Palazzo Pubblico. Ha saputo trasmettere l’importanza e il significato di questo monumento storico, testimone degli avvenimenti politici e culturali che hanno plasmato il destino della nazione e caro a tutti i sammarinesi, nonché simbolo della libertà e dell’indipendenza di San Marino. Attraverso aneddoti, racconti e curiosità, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare ogni angolo e dettaglio storico e architettonico del Palazzo, mettendo in risalto il ruolo centrale che ha svolto nella vita politica e sociale della Repubblica nel corso dei secoli.

Ma la relazione di Casali è stata preceduta da un altro importante avvenimento per il Lions Club San Marino Undistricted che si è gemellato con il Lions Club di Fano. I rispettivi presidenti Pietro Falcioni, fanese di nascita e sammarinese di adozione, e Luca Amadori hanno firmato il documento con il quale i due Club si impegnano a promuovere iniziative comuni e a sviluppare insieme attività nello spirito Lions. La serata si è conclusa con lo scambio dei guidoncini, simbolo e orgoglio di ciascun Club Lions nel mondo, che, in occasione del gemellaggio, legano in maniera ancora più solida i due Club.