Rimini. Stalker si arrampica per intrufolarsi nell’appartamento dell’ex moglie, denunciato dal proprietario dell’immobile. Rischia il processo

Un uomo di 47 anni è stato indagato per stalking e violazione di domicilio dopo aver cercato di entrare nell’appartamento condominiale della sua ex moglie, dove vive con i figli. La denuncia è stata fatta dal proprietario dello stabile, un 79enne con cui l’uomo aveva avuto dissidi in passato. Secondo le indagini dei carabinieri, l’uomo avrebbe minacciato il proprietario e si sarebbe introdotto nel cortile in piena notte, anche scavalcando la recinzione. Inoltre, ci sono stati tentativi di introdursi nell’appartamento affittato all’ex moglie. Ora l’uomo rischia di finire a processo, in attesa della richiesta della procura di Rimini una volta che le indagini saranno concluse.