Santarcangelo. Ex ferrovia, al via i lavori per il secondo tratto della ciclabile

Il percorso ciclopedonale lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino comincia a prendere forma. Mentre sono in via di conclusione le opere nel tratto compreso tra le vie Budriolo e Trasversale Marecchia – realizzato nell’ambito dell’urbanizzazione Florina – sono iniziati oggi (mercoledì 3 aprile) i lavori previsti dall’accordo pubblico-privato Paglierani.

Quello in corso di realizzazione è il tratto di circa 700 metri compreso tra la rotatoria di via Tosi fino e via Budriolo, che si congiungerà a quello di 550 metri oramai completato per poi proseguire con l’ultima parte del percorso, di prossima realizzazione nell’ambito dell’urbanizzazione Forever Green, che collegherà via Trasversale Marecchia con la nuova ciclabile di via Scalone.

I lavori sono cominciati nel tratto compreso tra via Rughi e via Patrignani, con il transennamento del parcheggio esistente – che non sarà utilizzabile durante l’intervento – la pulizia dell’area e il picchettamento del tracciato, che correrà sostanzialmente parallelo alla sede stradale di via Europa.

“La pista ciclabile lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino sarà un collegamento fondamentale nella nuova rete dei percorsi immaginati nel Piano urbano della mobilità sostenibile, in grado di collegare la stazione ferroviaria e la cittadella dello sport in modo trasversale rispetto agli itinerari abituali della viabilità stradale” dichiara l’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti.

“Per approfondire la conoscenza del tracciato, che non è noto a tutti, stiamo organizzando un evento dedicato, una camminata che dalla stazione condurrà fino all’ex cementificio Buzzi Unicem, oggetto del passaggio ormai prossimo al patrimonio pubblico”.

Oltre alla ciclabile lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, l’accordo pubblico-privato Paglierani prevede anche la realizzazione del tratto del percorso ciclopedonale lungo la via Emilia compreso tra via Bornaccino e via Piadina, per un totale di 2 km di nuove piste ciclabili interamente a carico del privato.

Comune di Santarcangelo