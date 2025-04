Scuderia San Marino. Aprile si apre con il Val d’Orcia. Spazio anche a pista, kart e fuoristrada

Terminate le vacanze pasquali, i piloti della Scuderia San Marino sono pronti a ritornare in pista e nel primo fine settimana di aprile saranno impegnati con il rally su terra – dove la scena sarà occupata dal Val d’Orcia -, nel trial, nella velocità e nei kart.

In Toscana si terrà la quindicesima edizione del Rally della Val d’Orcia con grande partecipazione dei colori biancazzurri nello storico. Più della metà degli equipaggi saranno targati Scuderia San Marino con la presenza di Bruno Pelliccioni insieme a Lorenzo Ercolani; Nemo Mazza con Marco Cavalli; Stefano Camporesi sarà navigato da Davide Berzigotti; Alessandro e Nicolò Fedolfi saranno alla guida delle loro vetture affiancati da Umberto Bollini e Livio Ceci. Enrico Ercolani Volta guiderà la BMW 320 E21 navigato da Daniele Conti, mentre il navigatore Marco Baldazzi sarà alle note per Nicolas Ciacci. Al fianco di Corrado Costa ci sarà Riccardo Biordi, completano la lista per la Scuderia San Marino Gabriele Pennacchini con Giuseppe Fanelli e Renato Ambrosi con Andrea Marcon.

Nel moderno Jader Vagnini sarà alla guida dell’inseparabile Skoda Fabia insieme a Giulia Cefis; Daiana Darderi affiancherà come navigatrice Riccardo Rigo mentre Roberto Selva e Davide Bartolini prenderanno parte alla gara con una nuova livrea dai colori rosso, nero e bianco per la Peugeot 208 del pilota dell’M.D.M. Racing.

La trasferta sul suolo francese al circuito Paul Ricard segna il debutto nella stagione 2024 per Mattia Drudi – impegnato nel Fanatec GT World Challenge – e Paolo e Davide Meloni, che correranno nel GT4 European Series. Spazio anche ai kart, dove prosegue il calendario della Coppa Italia Zona 3: Nicolas Tagliaferri vorrà ben figurare sulla pista “Happy Valley” di Cervia. Infine, nel weekend si terrà anche il 3° Trofeo Cherry Club valevole per il Campionato Italiano Trial 4×4, nel quale la Scuderia San Marino sarà rappresentata da Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini.