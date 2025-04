San Marino. W&D Racing Team: Paolo e Davide Meloni in pista al Paul Ricard per il primo appuntamento della GT4 European Series

San Marino, 3 aprile 2024 Paolo e Davide Meloni tornano in pista questo fine settimana (6 e 7 aprile) per il primo appuntamento della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club in programma sui 5771 metri del circuito francese del Paul Ricard. Padre e figlio si alterneranno al volante della BMW M4 G82 con i colori del W&D Racing Team, ricomponendo così lo stesso equipaggio dei due round conclusivi della scorsa stagione. Un impegno che i due sammarinesi affronteranno puntando a fare bene nella classe Pro-Am e nel contesto di uno schieramento che vanta al via ben 50 vetture (16 quelle al via nella categoria che vedrà impegnati Paolo e Davide Meloni), con la presenza di dieci differenti brand. Per Davide (23 anni) si tratterà della seconda stagione nel campionato continentale, in cui ha debuttato lo scorso anno. E proprio al Paul Ricard nel 2023 Meloni “junior” ottenne assieme a Max Tresoldi un quinto ed un sesto posto di classe. E sempre con Tresoldi conquistò poi una vittoria a Misano, mentre con il papà Paolo centrò un doppio podio nell’ultimo round di Barcellona, finendo due volte secondo nella Am, e ancora prima un secondo e un terzo posto di classe a Hockenheim. Il week-end del Paul Ricard inizierà venerdì con le prove libere e le pre- qualifiche. Sabato mattina, a partire dalle 11.10, sono in programma i due turni di prove ufficiali (ciascuno della durata di 20 minuti), mentre la prima delle due gare da un’ora prenderà il via alle 16.40. Gara 2 scatterà infine domenica alle 11.20, sempre con il live streaming sul canale YouTube @GTWorld.