Scuderia San Marino. Cheli e Leardini vicini al podio a Lonato, i Privitelio ottengono i primi punti nella LC Cup del Trofeo Lamborghini

È stato un fine settimana in chiaroscuro per i piloti targati Scuderia San Marino, che hanno incontrato qualche difficoltà nelle loro rispettive gare.

Nei kart, sulla pista di Lonato, si mettono in evidenza Lorenzo Cheli e Lorenzo Leardini: il primo arriva in quarta posizione nel Trofeo Eaykart 100 e il secondo conclude in quinta posizione nell’Easykart 60.

Più complicato il weekend di Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati. Marchioro, partito con il quinto tempo, ha chiuso al sedicesimo posto assoluto, mentre Pedini Amati ha terminato in diciannovesima posizione.

Su pista, Luciano e Donovan Privitelio, protagonisti in Belgio, hanno ottenuto un doppio ottavo posto di classe LC Cup con la loro Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2 preparata dal team Rexal Villorba Corse.

Scuderia San Marino