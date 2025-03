Venezia, bambini spostano i cartelli stradali per gioco: traffico in tilt a San Donà

Spostano i cartelli stradali del cantiere e mandano in tilt il traffico. Uno scherzo messo in atto da un gruppetto di ragazzini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni che ha generato il caos nella zona di Porta Nord a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Nel paese sono in corso da alcuni mesi importanti lavori di modifica della viabilità, segnalati per la sicurezza degli automobilisti con apposite indicazioni e jersey mobili. I bambini, pensando di fare uno scherzo divertente, hanno rimosso gli ostacoli e cambiato posizioni e direzioni dei cartelli provvisori creando così per le auto un percorso nuovo e totalmente casuale. Non contenti della bravata, i ragazzini hanno anche chiamato i carabinieri, aspettando nascosti che arrivassero sul posto per godersi tutta la scena.