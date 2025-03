San Marino. PSD: Proposte su misure a sostegno di anziani e persone con bisogni speciali

Il PSD è fortemente consapevole dell’importanza di fornire supporto adeguato alla nostra popolazione anziana e alle persone con bisogni speciali. Proponiamo una serie di iniziative mirate a migliorare la qualità della vita di questi gruppi, affinché ricevano l’assistenza e il sostegno di cui hanno bisogno.

-Delega di Governo per le Fragilità: Proponiamo l’istituzione di una delega di governo specifica per affrontare le fragilità, garantendo che le necessità di queste persone siano ascoltate e soddisfatte con efficacia e rapidità.

-Centro d’Ascolto: Muoversi tra le politiche di sostegno può essere un vero labirinto. Proponiamo l’istituzione di un centro d’ascolto dedicato, per assistere, guidare e informare su aiuti e incentivi, rendendo i servizi accessibili e comprensibili per tutti.

-Progetti di Autonomia Residenziale: Proponiamo due progetti di autonomia residenziale: uno per anziani e l’altro per persone con bisogni speciali. Puntiamo su una collaborazione dell’ISS con realtà private esistenti o da creare, integrando esperienze e risorse per garantire soluzioni efficaci. Dobbiamo rispondere al bisogno di autonomia e di sicurezza, sia degli anziani che delle persone con bisogni speciali, alleviando le preoccupazioni dei genitori sul futuro dei loro figli una volta adulti.

-Rafforzamento del Servizio Territoriale Domiciliare: Vogliamo potenziare i servizi a domicilio con più risorse, garantendo assistenza personalizzata e adeguata alle esigenze di ogni persona.

-Congedi Parentali Migliorati: Riconosciamo l’importante impegno dei familiari che assistono i loro cari. Vogliamo aumentare la durata e la retribuzione dei congedi per assistenza familiare, permettendo così a chi si dedica alla cura dei propri cari di farlo senza preoccupazioni economiche e con un supporto adeguato.

-Consegne Domiciliare: Proponiamo di creare un servizio di consegne regolari a domicilio per facilitare l’accesso a farmaci e beni di prima necessità, riducendo così l’isolamento sociale degli anziani.

-Programmi di Esercizio e Centri Diurni: Promuoviamo la creazione e il miglioramento di programmi di esercizio fisico e centri diurni, migliorando la salute fisica e mentale degli anziani e incrementando le opportunità di socializzazione.

-Affettività: L’approccio alla sessualità e all’affettività non deve essere un tabù. Proponiamo la creazione di servizi di intermediazione affettiva che offrano spazi sicuri e rispettosi per facilitare la formazione di relazioni affettive e intime, rispettando sempre il consenso e la privacy delle persone coinvolte.

Queste proposte sono pensate per essere pragmatiche e attuabili, riflettendo l’impegno del nostro Partito a costruire un sistema di supporto più forte e più giusto per tutti i cittadini di San Marino. San Marino, la Repubblica più grande del mondo. Anche nel proteggere e sostenere le persone più fragili.

Partito dei Socialisti e dei Democratici